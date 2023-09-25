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Иванов Алексей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1984

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Миронова) Алёна Сергеевна

Рождение ребёнка
15.06.2010

Дочь: Иванова Владислава Алексеевна

Мать ребёнка: Иванова (Миронова) Алёна Сергеевна

Рождение ребёнка
17.09.2014

Сын: Иванов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Иванова (Миронова) Алёна Сергеевна

Рождение ребёнка
17.12.2021

Сын: Иванов Лев Алексеевич

Мать ребёнка: Иванова (Миронова) Алёна Сергеевна

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