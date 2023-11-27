Щербаков Василий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Щербаков Тимофей
Рождение ребёнка
1785
Сын: Щербаков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Домна Николаевна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Щербаков Степан Васильевич
Мать ребёнка: Домна Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Отчищево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
1798