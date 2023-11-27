Щербаков Василий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Василий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Щербаков Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Щербаков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Домна Николаевна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Щербаков Степан Васильевич

Мать ребёнка: Домна Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Отчищево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
1798
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