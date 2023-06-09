Пушанко Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушанко Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бреус Давыд Пантелеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бреус Давыд Пантелеевич

Рождение ребёнка
07.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бреус Давыд Пантелеевич

Смерть
Неизвестно

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