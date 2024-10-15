Хвостиков Семён Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти04.01.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Хвостиков Павел Иванович
Мать: Хвостикова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хвостиков Николай Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
1841
Рождение ребёнка
1845
Сын: Хвостиков Кирилл Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Хвостиков Константин Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Железнякова (Хвостикова) Александра Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: не указана
Смерть
04.01.1863