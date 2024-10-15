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Хвостиков Семён Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

04.01.1863

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Хвостиков Павел Иванович

Мать: Хвостикова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хвостикова Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвостиков Николай Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
1841
Рождение ребёнка
1845

Сын: Хвостиков Кирилл Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Хвостиков Константин Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Железнякова (Хвостикова) Александра Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Хвостиков Иван Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
04.01.1863

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