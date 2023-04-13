Гончаров Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончаров Анатолий

Гончаров Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1947

Дата смерти

После 1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Гончарова (Шаирко) Надежда Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Иван Анатольевич

Мать ребёнка: Гончарова (Шаирко) Надежда Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Гончарова (Шаирко) Надежда Сидоровна

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гончарова (Шаирко) Надежда Сидоровна

Смерть
После 1965

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