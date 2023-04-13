Гончаров Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1947
Дата смертиПосле 1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Гончарова (Шаирко) Надежда Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Иван Анатольевич
Мать ребёнка: Гончарова (Шаирко) Надежда Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Гончарова (Шаирко) Надежда Сидоровна
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гончарова (Шаирко) Надежда Сидоровна
Смерть
После 1965