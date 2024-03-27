(Ишмухаметова) Бадерниса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ишмухаметова) Бадерниса

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1838

Сын: Гайнетдинов Мингазетдин

Отец ребёнка: Мустаев Гайнетдин

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1841

Сын: Гайнетдинов Абдул-Мукмин

Отец ребёнка: Мустаев Гайнетдин

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1852

Сын: Гайнетдинов Абдул-Хаким

Отец ребёнка: Мустаев Гайнетдин

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно
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