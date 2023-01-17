Горский Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорский Александр Васильевич

Горский Александр Васильевич

avatar

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

16.08.1812

Дата смерти

11.10.1875

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1812 по 1828
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1828
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.10.1875
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
По 1875
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close