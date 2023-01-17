Горский Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.08.1812
Дата смерти11.10.1875
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1812 по 1828
Место жительства
С 1828
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.10.1875
Место жительства
По 1875