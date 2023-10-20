Koshkarev Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Кошкарева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошкарев Борис
Мать ребёнка: Кошкарева (Веремьюк) Инна Евгеньевна
Рождение ребёнка
07.04.1958
Сын: Кошкарев Константин
Мать ребёнка: Кошкарева (Веремьюк) Инна Евгеньевна
Смерть
Неизвестно
Лихославль, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость