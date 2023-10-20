Koshkarev Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Koshkarev Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Кошкарева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкарев Борис

Мать ребёнка: Кошкарева (Веремьюк) Инна Евгеньевна

Рождение ребёнка
07.04.1958

Сын: Кошкарев Константин

Мать ребёнка: Кошкарева (Веремьюк) Инна Евгеньевна

Смерть
Неизвестно
Лихославль, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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