Рагозин Федор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.06.1890
Сын: Рагозин Митрофан Федорович
Мать ребёнка: Агафья Ивлиева
Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.11.1891
Мать ребёнка: Агафья Ивлиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Ивлиева
Смерть
Неизвестно