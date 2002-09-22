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Шакирин Никита Александрович
Шакирин Никита Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.09.2002
Пол
Мужской
Отец
Шакирин Александр Александрович
1976 г.р.
Мать
Шакирина (Фефелова) Анжела Леонидовна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.2002
Отец:
Шакирин Александр Александрович
Мать:
Шакирина Анжела Леонидовна
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