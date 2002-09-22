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Шакирин Никита Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.2002

Отец: Шакирин Александр Александрович

Мать: Шакирина Анжела Леонидовна

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