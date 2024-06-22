Чистякова Дарья Около 1794 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чистякова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

РС 1834 года слобода Устьламенская - 40 лет
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Осип Иванович

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Чистяков Федор Осипов

Отец ребёнка: Чистяков Осип Иванович

РС 1816 года слобода Устьламенская - 1 год РС 1834 года слобода Устьламенская - 18 лет
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Чистякова Анисья Осипова

Отец ребёнка: Чистяков Осип Иванович

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Чистяков Терентий Осипов

Отец ребёнка: Чистяков Осип Иванович

РС 1834 года слобода Устьламенская - 12 лет
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Чистякова Федосья Осипова

Отец ребёнка: Чистяков Осип Иванович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Чистяков Петр Осипов

Отец ребёнка: Чистяков Осип Иванович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Чистяков Пахом Осипов

Отец ребёнка: Чистяков Осип Иванович

Смерть
Неизвестно

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