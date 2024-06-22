Чистякова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
РС 1834 года слобода Устьламенская - 40 лет
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Чистяков Осип Иванович
РС 1816 года слобода Устьламенская - 1 год РС 1834 года слобода Устьламенская - 18 лет
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Чистякова Анисья Осипова
Отец ребёнка: Чистяков Осип Иванович
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Чистяков Осип Иванович
РС 1834 года слобода Устьламенская - 12 лет
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Чистякова Федосья Осипова
Отец ребёнка: Чистяков Осип Иванович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Чистяков Петр Осипов
Отец ребёнка: Чистяков Осип Иванович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Чистяков Осип Иванович
Смерть
Неизвестно