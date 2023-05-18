Гузенко (Сергиенко) Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1939
Отец: Сергиенко Тимофей Трофимович
Рождение ребёнка
15.04.1966
Сын: Гузенко Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Гузенко Василий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гузенко Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Гузенко Василий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гузенко Василий Владимирович
Смерть
Неизвестно