Гузенко (Сергиенко) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузенко (Сергиенко) Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1939

Отец: Сергиенко Тимофей Трофимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1966

Сын: Гузенко Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Гузенко Василий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гузенко Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Гузенко Василий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гузенко Павел Васильевич

Отец ребёнка: Гузенко Василий Владимирович

Смерть
Неизвестно
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