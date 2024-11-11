Аполлонова Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти28.10.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1883
Сын: Аполлонов Петр Дмитриевич
Отец ребёнка: Аполлонов Дмитрий Васильевич
Воспреемники: Ертарского завода крестьянин Алексей Григорьевич Лукин и крестьянская дочь девица Парасковья Ефимовна Стадухина
Смерть
28.10.1885
(ГАСО 6-21-134,1885г.) умерла в 37 лет, от простуды, похоронена на приходском кладбище.
Рождение ребёнка
18.12.1885
Сын: Аполлонов Ефим Дмитриевич
Отец ребёнка: Аполлонов Дмитрий Васильевич
(ГАСО 6-21-134,1885г) Воспреемники: Крестьянин Василий Алексеевич Брюханов и крестьянская жена Парасковья Никифоровна Андрианова.