Аполлонова Анна Павловна 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аполлонова Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

28.10.1885

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аполлонов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
03.06.1883

Сын: Аполлонов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Аполлонов Дмитрий Васильевич

Талица, Талицкий, Свердловская область
Воспреемники: Ертарского завода крестьянин Алексей Григорьевич Лукин и крестьянская дочь девица Парасковья Ефимовна Стадухина
Смерть
28.10.1885
Талица, Талицкий, Свердловская область
(ГАСО 6-21-134,1885г.) умерла в 37 лет, от простуды, похоронена на приходском кладбище.
Рождение ребёнка
18.12.1885

Сын: Аполлонов Ефим Дмитриевич

Отец ребёнка: Аполлонов Дмитрий Васильевич

Талица, Талицкий, Свердловская область
(ГАСО 6-21-134,1885г) Воспреемники: Крестьянин Василий Алексеевич Брюханов и крестьянская жена Парасковья Никифоровна Андрианова.

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