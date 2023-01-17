Козлова Наталия Симеонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Наталия Симеонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Козлов Тимофей Матвеев

Отец ребёнка: Козлов Матвей Калинников

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Козлов Афанасий Матвеев

Отец ребёнка: Козлов Матвей Калинников

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около ?.06.1878

Сын: Козлов Сергей Матвеев

Отец ребёнка: Козлов Матвей Калинников

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.09.1886

Дочь: Пелагея Калинникова

Отец ребёнка: Козлов Матвей Калинников

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Георгий Матвеев

Отец ребёнка: Козлов Матвей Калинников

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья Матвеева

Отец ребёнка: Козлов Матвей Калинников

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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