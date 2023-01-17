Козлова Наталия Симеонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1867
Отец ребёнка: Козлов Матвей Калинников
Рождение ребёнка
Около 1875
Отец ребёнка: Козлов Матвей Калинников
Рождение ребёнка
Около ?.06.1878
Отец ребёнка: Козлов Матвей Калинников
Рождение ребёнка
25.09.1886
Дочь: Пелагея Калинникова
Отец ребёнка: Козлов Матвей Калинников
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козлов Матвей Калинников
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья Матвеева
Отец ребёнка: Козлов Матвей Калинников
Смерть
Неизвестно