(Ошлокова) Анисья Трофимовна
женский, родилась 09.01.1881 ст., Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
умерла Неизвестно
ОтецОшлыков Трофим Михайлович1842 г.р.
МатьОшлыкова Гликерия Григорьевна1845 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1881 ст.
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
14.01.1881 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
08.12.1896 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
19.05.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Архивный документ | ИА Омской области (ИАОО), фонд №16, опись №6, дело №64, стр. 116