(Ошлокова) Анисья Трофимовна 09.01.1881 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Ошлокова) Анисья Трофимовна

Автор
АК
Колотова А.

женский, родилась 09.01.1881 ст., Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

умерла Неизвестно

Отец
Ошлыков Трофим Михайлович1842 г.р.
Мать
Ошлыкова Гликерия Григорьевна1845 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1881 ст.

Отец: Ошлыков Трофим Михайлович

Мать: Ошлыкова Гликерия Григорьевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Архивный документ | ИА Омской области (ИАОО), фонд №16, опись №6, дело №64, стр. 116

Крещение
14.01.1881 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Николаевская церковь | Яндекс «Поиск по архивам» | https://yandex.ru/archive/catalog/08050e3a-c145-4b22-bf51-71c67945cb16/116

Восприемник
08.12.1896 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Александр Григорьевич Ошлоков

Восприемник
19.05.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Ирина Ивановна Чубарова

Смерть
Неизвестно

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