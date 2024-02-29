Дубовицкая (Кутузова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовицкая (Кутузова) Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1801

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1773

Муж: Дубовицкий Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Горденина Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Дубовицкий Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
С 1783 по 1786

Дочь: Дубовицкая Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Дубовицкий Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубовицкая Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Дубовицкий Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубовицкая Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Дубовицкий Сергей Николаевич

Смерть
Около 1801
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