Дубовицкая (Кутузова) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1773
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Горденина Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Дубовицкий Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
С 1783 по 1786
Дочь: Дубовицкая Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Дубовицкий Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубовицкая Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Дубовицкий Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубовицкая Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Дубовицкий Сергей Николаевич
Смерть
Около 1801