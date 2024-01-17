Ставинская (Тарутько) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтавинская (Тарутько) Любовь Ивановна

Ставинская (Тарутько) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Тарутько (тарудька) Иван Антонович

Мать: Тарудько Елисавета Андреевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Ставинский Борис Михайлович

Отец ребёнка: Ставинский Михаил Францевич

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Ставинский Михаил Францевич

Рождение ребёнка
06.06.1918

Сын: Ставинский Иван Михайлович

Отец ребёнка: Ставинский Михаил Францевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Ставинский Василий Михайлович

Отец ребёнка: Ставинский Михаил Францевич

Рождение ребёнка
17.05.1927

Дочь: Русакова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Ставинский Михаил Францевич

Рождение ребёнка
20.05.1932

Сын: Ставинский Георгий

Отец ребёнка: Ставинский Михаил Францевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ставинский Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Ставинский Михаил Францевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ставинский Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Ставинский Михаил Францевич

Смерть
1956
Друя
Похороны
Неизвестно
Друя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close