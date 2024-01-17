Ставинская (Тарутько) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1956
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
1913
Сын: Ставинский Борис Михайлович
Отец ребёнка: Ставинский Михаил Францевич
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Ставинский Михаил Францевич
Рождение ребёнка
06.06.1918
Сын: Ставинский Иван Михайлович
Отец ребёнка: Ставинский Михаил Францевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Ставинский Василий Михайлович
Отец ребёнка: Ставинский Михаил Францевич
Рождение ребёнка
17.05.1927
Дочь: Русакова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Ставинский Михаил Францевич
Рождение ребёнка
20.05.1932
Сын: Ставинский Георгий
Отец ребёнка: Ставинский Михаил Францевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ставинский Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Ставинский Михаил Францевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ставинский Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Ставинский Михаил Францевич
Смерть
1956
Друя
Похороны
Неизвестно
Друя