Болдырев Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886 ст.
Сын: Болдырев Капитон Борисович
Мать ребёнка: Болдырева ? Алексеевна
Рождение ребёнка
1900 ст.
Мать ребёнка: Болдырева ? Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Болдырева ? Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Пелагея Борисовна
Мать ребёнка: Болдырева ? Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болдырев Василий Борисович
Мать ребёнка: Болдырева ? Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Болдырева ? Алексеевна
Смерть
Неизвестно