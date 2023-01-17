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Болдырев Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Болдырев Капитон Борисович

Мать ребёнка: Болдырева ? Алексеевна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1900 ст.

Сын: Болдырев Пётр Борисович

Мать ребёнка: Болдырева ? Алексеевна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдырева ? Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Пелагея Борисовна

Мать ребёнка: Болдырева ? Алексеевна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдырев Василий Борисович

Мать ребёнка: Болдырева ? Алексеевна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдырева ? Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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