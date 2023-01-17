Иванова (Кретова) Агриппина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Кретова) Агриппина Матвеевна

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Место рождения

Монаенки, Краснинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1761

Дата смерти

24.05.1800 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Монаенки, Краснинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
17.01.1776 ст.

Муж: Иванов Петр Данилович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Федосья Петровна

Отец ребёнка: Иванов Петр Данилович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Иванов Яков Петрович

Отец ребёнка: Иванов Петр Данилович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Отдан в рекруты в 1819 г.
Рождение ребёнка
12.10.1793 ст.

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Иванов Петр Данилович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: вдова однодворка Параскева Иванова
Рождение ребёнка
22.05.1796 ст.

Дочь: Федосья Петровна

Отец ребёнка: Иванов Петр Данилович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: крестьянина Игната Резанцова жена его Варвара.
Смерть
24.05.1800 ст.
Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
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