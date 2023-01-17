Иванова (Кретова) Агриппина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти24.05.1800 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1776 ст.
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Федосья Петровна
Отец ребёнка: Иванов Петр Данилович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Иванов Яков Петрович
Отец ребёнка: Иванов Петр Данилович
Отдан в рекруты в 1819 г.
Рождение ребёнка
12.10.1793 ст.
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Иванов Петр Данилович
Восприемники: вдова однодворка Параскева Иванова
Рождение ребёнка
22.05.1796 ст.
Дочь: Федосья Петровна
Отец ребёнка: Иванов Петр Данилович
Восприемники: крестьянина Игната Резанцова жена его Варвара.
Смерть
24.05.1800 ст.