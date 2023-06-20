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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1865
Сын: Червяков Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Червяков Червяков
Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
Рождение ребёнка
1869
Сын: Червяков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Червяков Червяков
Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Червяков Червяков