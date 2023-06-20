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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Червяков Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Червяков Червяков

Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
Рождение ребёнка
1869

Сын: Червяков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Червяков Червяков

Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Червяков Червяков

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