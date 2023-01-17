Попова (Косогоркина) Мария (Марья) Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1919
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Иннокентий Павлович
Патрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно