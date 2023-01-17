Попова (Косогоркина) Мария (Марья) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Косогоркина) Мария (Марья) Николаевна

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Место рождения

Петряшино, Борисовская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Петряшино, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
07.12.1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Иннокентий Павлович

Патрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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