Прихненко Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1955
Дата смерти01.09.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1955
Отец: Прихненко Михаил Кузьмич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.10.1985
Дочь: Косяченко Анна Александровна
Мать ребёнка: Прихненко Марина Петровна
Рождение ребёнка
27.08.1991
Дочь: Прихненко Алина Александровна
Мать ребёнка: Прихненко Марина Петровна
Смерть
01.09.1996