Прихненко Александр Михайлович 10.01.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прихненко Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1955

Дата смерти

01.09.1996

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
10.01.1955

Отец: Прихненко Михаил Кузьмич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.10.1985

Дочь: Косяченко Анна Александровна

Мать ребёнка: Прихненко Марина Петровна

Рождение ребёнка
27.08.1991

Дочь: Прихненко Алина Александровна

Мать ребёнка: Прихненко Марина Петровна

Смерть
01.09.1996

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