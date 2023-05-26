Варвара Стефановна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Стефан Артамонович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1904 ст.
Муж: Андрей Давидович
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 30.01.1904 Калихновщины крестьянин Андрей Давидович Лаптовицы крестьянская дочь Варвара Стефановна (дочь Стефана Артамоновича) по жениху Калихновщины крестьянин Гавриил Дав... Показать все
Смерть
Неизвестно