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Варвара Стефановна

Место рождения

Лаптовицы, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1867 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Стефан Артамонович

Мать: не указана

Лаптовицы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
30.01.1904 ст.

Муж: Андрей Давидович

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 30.01.1904 Калихновщины крестьянин Андрей Давидович Лаптовицы крестьянская дочь Варвара Стефановна (дочь Стефана Артамоновича) по жениху Калихновщины крестьянин Гавриил Дав... Показать все
Смерть
Неизвестно

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