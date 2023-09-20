Колесник Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1999
Дочь: Колесник Ангелина Александровна
Отец ребёнка: Колесник Александр Николаевич
Рождение ребёнка
27.05.2004
Сын: Колесник Даниил Александрович
Отец ребёнка: Колесник Александр Николаевич