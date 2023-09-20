Колесник Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесник Анна Николаевна

Колесник Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1979

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесник Александр Николаевич

Рождение ребёнка
27.05.1999

Дочь: Колесник Ангелина Александровна

Отец ребёнка: Колесник Александр Николаевич

Рождение ребёнка
27.05.2004

Сын: Колесник Даниил Александрович

Отец ребёнка: Колесник Александр Николаевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.