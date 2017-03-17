Бабанин Василий Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабанин Василий Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1930

Дата смерти

17.03.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
17.03.2017
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