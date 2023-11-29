Дурновцева Мелания Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурновцева Мелания Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1811

Сын: Дурновцев Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Дурновцев Яков Васильевич

Бугры, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1816

Сын: Дурновцев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Дурновцев Яков Васильевич

Бугры, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1826

Сын: Дурновцев Исакий Васильевич

Отец ребёнка: Дурновцев Яков Васильевич

Бугры, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.09.1842

Дочь: (Дурновцева) Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Дурновцев Яков Васильевич

Бугры, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.12.1847

Сын: Дурновцев Евгений Яковлевич

Отец ребёнка: Дурновцев Яков Васильевич

Бугры, Частинский муниципальный район, Пермский край

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