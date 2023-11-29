Дурновцева Мелания Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1811
Сын: Дурновцев Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Дурновцев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Дурновцев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Дурновцев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Дурновцев Исакий Васильевич
Отец ребёнка: Дурновцев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
16.09.1842
Дочь: (Дурновцева) Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Дурновцев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
02.12.1847
Сын: Дурновцев Евгений Яковлевич
Отец ребёнка: Дурновцев Яков Васильевич