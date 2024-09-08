Деонисс Трифонович(Трофимович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деонисс Трифонович(Трофимович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Родионовна (Ларионовна)

Рождение ребёнка
23.04.1833

Дочь: Шленкова Пелагея Деонисовна

Мать ребёнка: Евдокия Родионовна (Ларионовна)

Ф 203 О 745 Д 1374 с.694, крещена 25го, от 1го брака
Смерть
Неизвестно

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