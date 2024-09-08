Деонисс Трифонович(Трофимович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1833
Дочь: Шленкова Пелагея Деонисовна
Мать ребёнка: Евдокия Родионовна (Ларионовна)
Ф 203 О 745 Д 1374 с.694, крещена 25го, от 1го брака
Смерть
Неизвестно