Кучеренкова Прасковья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кучеренков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садиков Вячеслав Семёнович
Отец ребёнка: Садиков Семён Сергеевич
Рождение ребёнка
24.03.1945
Дочь: Садикова Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Садиков Семён Сергеевич
Смерть
Неизвестно