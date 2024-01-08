Кучеренкова Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучеренкова Прасковья Васильевна

Место рождения

Чижики, Суетовская волость, Духовщинский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кучеренков Василий

Мать: не указана

Чижики, Суетовская волость, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садиков Вячеслав Семёнович

Отец ребёнка: Садиков Семён Сергеевич

Рождение ребёнка
24.03.1945

Дочь: Садикова Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Садиков Семён Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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