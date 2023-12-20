Фролова Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Алексей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролова Капиталина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Егоркина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Фролов Иван

Рождение ребёнка
1925

Сын: Фролов Александр Иванович

Отец ребёнка: Фролов Иван

Смерть
Неизвестно

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