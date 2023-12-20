Фролова Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Алексей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролова Капиталина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Егоркина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Фролов Иван
Рождение ребёнка
1925
Сын: Фролов Александр Иванович
Отец ребёнка: Фролов Иван
Смерть
Неизвестно