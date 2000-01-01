Р р р
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Р р р
Рождение ребёнка
29.07.1971
Дочь: Давыдова Оксана Владиславовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Р р р
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Р р р
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Р р р
Отец ребёнка: не указан