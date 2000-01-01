Р р р — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Р р р

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Р р р

Рождение ребёнка
29.07.1971

Дочь: Давыдова Оксана Владиславовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Р р р

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Р р р

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Р р р

Отец ребёнка: не указан

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