Семёнов Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Сергей Александрович

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Место рождения

Наумов-Починок, Каликинская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

19.10.1893

Дата смерти

12.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
19.10.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Наумов-Починок, Каликинская волость, Чухломский уезд
Место жительства
С 1893
Наумов-Починок, Каликинская волость, Чухломский уезд
Место жительства
С 1921
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
12.01.1942
Волховский район Ленинградской области
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