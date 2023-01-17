Семёнов Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения19.10.1893
Дата смерти12.01.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1893
Место жительства
С 1921
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
12.01.1942
Волховский район Ленинградской области