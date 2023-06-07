Андрей Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

После 1869

Пол

Мужской

Отец

Около 1814 г.р.

Мать

Около 1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Трофим Феоктистов

Мать: Хавронья Андреева

Смерть
После 1869
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