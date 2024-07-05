Пермиловский Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пермиловский Петр Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пермиловская Лизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Пермиловская Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пермиловская Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Пермиловская Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пермиловский Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Пермиловская Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
12.09.1890
Дочь: Богачева (Пермиловская) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Пермиловская Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
08.06.1907
Дочь: Пермиловская Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Пермиловская Евдокия Ефимовна
Смерть
Неизвестно