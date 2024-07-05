Пермиловский Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермиловский Дмитрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пермиловский Петр Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пермиловская Лизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Пермиловская Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пермиловская Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Пермиловская Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пермиловский Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: Пермиловская Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
12.09.1890

Дочь: Богачева (Пермиловская) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Пермиловская Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
08.06.1907

Дочь: Пермиловская Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Пермиловская Евдокия Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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