Trachtenberg Shebsel
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Trachtenberg Tevel
Мать ребёнка: Trachtenberg Beila
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Gershuni (Trachtenberg) Chava
Мать ребёнка: Trachtenberg Beila
Рождение ребёнка
1751
Сын: Trachtenberg Aaron
Мать ребёнка: Trachtenberg Beila