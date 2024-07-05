Trachtenberg Shebsel Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиTrachtenberg Shebsel

Trachtenberg Shebsel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Trachtenberg Tevel

Мать ребёнка: Trachtenberg Beila

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Gershuni (Trachtenberg) Chava

Мать ребёнка: Trachtenberg Beila

Рождение ребёнка
1751

Сын: Trachtenberg Aaron

Мать ребёнка: Trachtenberg Beila

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