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Пелагея Максимова

Место рождения

Горячкина, Рязанский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1775 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Горячкина, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Лаврентьев

Взята в деревне Горячкино, из крестьян помещика Василия Петрова сына Дяткова
Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Ефросинья Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Лаврентьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1800 ст.

Сын: Григорий Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Лаврентьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.04.1803 ст.

Дочь: Ирина Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Лаврентьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.07.1806 ст.

Дочь: Ефимия Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Лаврентьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.04.1809 ст.

Сын: Георгий Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Лаврентьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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