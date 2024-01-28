Пелагея Максимова
Место рождения
Дата рождения1775 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Лаврентьев
Взята в деревне Горячкино, из крестьян помещика Василия Петрова сына Дяткова
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Ефросинья Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Лаврентьев
Рождение ребёнка
1800 ст.
Сын: Григорий Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Лаврентьев
Рождение ребёнка
16.04.1803 ст.
Дочь: Ирина Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Лаврентьев
Рождение ребёнка
11.07.1806 ст.
Дочь: Ефимия Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Лаврентьев
Рождение ребёнка
01.04.1809 ст.
Сын: Георгий Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Лаврентьев
Смерть
Неизвестно