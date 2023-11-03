Жукова Ярослава Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1965
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1965
Отец: Жуков Игорь Михайлович
Мать: Прагина Луиза Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ширков Юрий Эдуардович
Рождение ребёнка
17.05.1989
Дочь: Канаева (Ширкова) Эльга Юрьевна
Отец ребёнка: Ширков Юрий Эдуардович