Жукова Ярослава Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова Ярослава Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1965

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1965

Отец: Жуков Игорь Михайлович

Мать: Прагина Луиза Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ширков Юрий Эдуардович

Рождение ребёнка
17.05.1989

Дочь: Канаева (Ширкова) Эльга Юрьевна

Отец ребёнка: Ширков Юрий Эдуардович

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