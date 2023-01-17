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Петр Степанович

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Место рождения

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1839

Дата смерти

07.01.1902

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Степан Иванович

Мать: Дарья Ильинична

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
17.02.1861

Жена: Васса Григорьевна

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Присеки, село, Сукроменская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Василий Стефанов (Селятино), Арсений Николаев (Бережки) | По невесте | Димитрий Андреев (Буяново)
Рождение ребёнка
1867

Сын: Петров Иван Петрович

Мать ребёнка: Васса Григорьевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Капилова Анна Петровна

Мать ребёнка: Васса Григорьевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1876

Сын: Петров Прохор Петрович

Мать ребёнка: Васса Григорьевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1881

Сын: Петров Никанор Петрович

Мать ребёнка: Васса Григорьевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
14.10.1885

Сын: Петров Сергей Петрович

Мать ребёнка: Васса Григорьевна

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
07.01.1902
Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
09.01.1902
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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