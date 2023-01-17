Петр Степанович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти07.01.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Степан Иванович
Мать: Дарья Ильинична
Бракосочетание
17.02.1861
Жена: Васса Григорьевна
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Присеки, село, Сукроменская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Василий Стефанов (Селятино), Арсений Николаев (Бережки) | По невесте | Димитрий Андреев (Буяново)
Рождение ребёнка
1867
Сын: Петров Иван Петрович
Мать ребёнка: Васса Григорьевна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Капилова Анна Петровна
Мать ребёнка: Васса Григорьевна
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Васса Григорьевна
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Васса Григорьевна
Рождение ребёнка
14.10.1885
Мать ребёнка: Васса Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.01.1902
Похороны
09.01.1902
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя