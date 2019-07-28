Устюгова (Шелковникова) Александра Алексеевна 07.12.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Устюгова (Шелковникова) Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1938

Дата смерти

28.07.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1938

Отец: Шелковников Алексей Иванович

Мать: Шелковникова (Бычкова) Прасковья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устюгов Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
09.04.1962

Сын: Устюгов Евгений Геннадьевич

Отец ребёнка: Устюгов Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
20.04.1970

Дочь: Устюгова (Гончарова) Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Устюгов Геннадий Иванович

Смерть
28.07.2019

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