Устюгова (Шелковникова) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1938
Дата смерти28.07.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1962
Сын: Устюгов Евгений Геннадьевич
Отец ребёнка: Устюгов Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
20.04.1970
Дочь: Устюгова (Гончарова) Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Устюгов Геннадий Иванович
Смерть
28.07.2019