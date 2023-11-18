Паршутин Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1992
Бракосочетание
29.11.2013
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.02.2014
Сын: Паршутин Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.06.2015
Сын: Паршутин Роман Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности