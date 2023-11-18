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Паршутин Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1992

Отец: Паршутин Сергей Иванович

Мать: Паршутина Любовь Сергеевна

Бракосочетание
29.11.2013

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.02.2014

Сын: Паршутин Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.06.2015

Сын: Паршутин Роман Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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