Терещенко Евсей
Место рожденияСумская обл, Глинский р-он, с.Андреевка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Сумская обл, Глинский р-он, с.Андреевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терещенко Дмитрий Евсеевич
Мать ребёнка: не указана
сумская область, Глинский р-он, с. Андреевка
Смерть
Около 1942
Сумская обл, Глинский р-он, с.Андреевка