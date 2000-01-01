Терещенко Евсей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко Евсей

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Место рождения

Сумская обл, Глинский р-он, с.Андреевка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сумская обл, Глинский р-он, с.Андреевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терещенко Дмитрий Евсеевич

Мать ребёнка: не указана

сумская область, Глинский р-он, с. Андреевка
Смерть
Около 1942
Сумская обл, Глинский р-он, с.Андреевка
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