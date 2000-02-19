Горбунова (Стяжкина) Анна Ефимовна
Место рождения
Дата рождения02.02.1914
Дата смерти19.02.2000
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1914
Рождение ребёнка
30.08.1936
Рождение ребёнка
25.11.1938
Отец ребёнка: Горбунов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
14.08.1941
Сын: Горбунов Герасим Петрович
Отец ребёнка: Горбунов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
21.06.1946
Рождение ребёнка
04.06.1949
Смерть
19.02.2000