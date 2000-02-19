Горбунова (Стяжкина) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Стяжкина) Анна Ефимовна

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Место рождения

Шабанка нижняя, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

02.02.1914

Дата смерти

19.02.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1893 г.р.

Дети

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1938 г.р.
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1914

Отец: Стяжкин Ефим Андреевич

Мать: Стяжкина (Лоншакова) Евдокия Федоровна

Шабанка нижняя, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбунов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
25.11.1938

Сын: Горбунов Леонид Петрович

Отец ребёнка: Горбунов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
14.08.1941

Сын: Горбунов Герасим Петрович

Отец ребёнка: Горбунов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
21.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбунов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
04.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбунов Петр Алексеевич

Смерть
19.02.2000

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