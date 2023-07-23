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Марiя Дмитрiева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885 ст.

Дата смерти

06.07.1892 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885 ст.

Отец: Дмитрий Степанов

Мать: Анна Матвеева

Нет записей о рождении
Смерть
06.07.1892 ст.
Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Деревни Здурьева отпускного Солдата Дмитрiя Степанова дочь – Марiя 6 (8) июля 1892, 7 лет, 56-25-219-311об-312
Похороны
08.07.1892 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
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