Марiя Дмитрiева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885 ст.
Дата смерти06.07.1892 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885 ст.
Отец: Дмитрий Степанов
Мать: Анна Матвеева
Нет записей о рождении
Смерть
06.07.1892 ст.
Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Деревни Здурьева отпускного Солдата Дмитрiя Степанова дочь – Марiя 6 (8) июля 1892, 7 лет, 56-25-219-311об-312
Похороны
08.07.1892 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область