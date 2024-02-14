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Зайнагабдинов Абдулла Ахмедуллович

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Зайнагабдинов Ахмедулла Исхак Улы

Мать: Зайнагабдинова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайнагабдинова ?

Рождение ребёнка
1905

Сын: Зайнагабдинов Галим Абдуллович

Мать ребёнка: Зайнагабдинова ?

Рождение ребёнка
1914

Сын: Зайнагабдинов Хамит Абдуллович

Мать ребёнка: Зайнагабдинова ?

Смерть
Неизвестно

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