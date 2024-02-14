Зайнагабдинов Абдулла Ахмедуллович
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайнагабдинова ?
Рождение ребёнка
1905
Сын: Зайнагабдинов Галим Абдуллович
Мать ребёнка: Зайнагабдинова ?
Рождение ребёнка
1914
Сын: Зайнагабдинов Хамит Абдуллович
Мать ребёнка: Зайнагабдинова ?
Смерть
Неизвестно