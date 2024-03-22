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Егоров Николай Анатольевич

Место рождения

деревня Якунино, Вологодский район, Вологодская область, Российская Федерация

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егоров Анатолий Алексеевич

Мать: Егорова Павла Дмитриевна

деревня Якунино, Вологодский район, Вологодская область, Российская Федерация
Место жительства
Неизвестно
деревня Якунино, Вологодский район, Вологодская область, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно
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