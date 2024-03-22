Егоров Николай Анатольевич
Место рождениядеревня Якунино, Вологодский район, Вологодская область, Российская Федерация
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
деревня Якунино, Вологодский район, Вологодская область, Российская Федерация
Место жительства
Неизвестно
деревня Якунино, Вологодский район, Вологодская область, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно