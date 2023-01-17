Тучина Афанасия Диомидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тучина Афанасия Диомидова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Тучин Дмитрий Антонов

Отец ребёнка: Тучин Антоний Мартынов

Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Умер от простуды. 4 года, но "младенец" в 1890 году
Рождение ребёнка
16.11.1888 ст.

Сын: Тучин Георгий Антонов

Отец ребёнка: Тучин Антоний Мартынов

Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.07.1893 ст.

Сын: Тучин Андрей Антонович

Отец ребёнка: Тучин Антоний Мартынов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тучин Антоний Мартынов

Смерть
Неизвестно
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