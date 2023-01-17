Тучина Афанасия Диомидова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886 ст.
Отец ребёнка: Тучин Антоний Мартынов
Умер от простуды. 4 года, но "младенец" в 1890 году
Рождение ребёнка
16.11.1888 ст.
Отец ребёнка: Тучин Антоний Мартынов
Рождение ребёнка
01.07.1893 ст.
Отец ребёнка: Тучин Антоний Мартынов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно