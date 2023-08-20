Бондаренко Алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Алена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1986

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1986

Отец: Коваленко Сергей Геннадьевич

Мать: Коваленко Любовь Александровна

Бракосочетание
11.10.2008

Муж: Бондаренко Павел Сергеевич

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
25.12.2010

Дочь: Бондаренко Маргарита Павловна

Отец ребёнка: Бондаренко Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
13.07.2022

Дочь: Бондаренко Аглая Павловна

Отец ребёнка: Бондаренко Павел Сергеевич

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