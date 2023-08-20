Бондаренко Алена
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1986
Бракосочетание
11.10.2008
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
25.12.2010
Дочь: Бондаренко Маргарита Павловна
Отец ребёнка: Бондаренко Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
13.07.2022
Дочь: Бондаренко Аглая Павловна
Отец ребёнка: Бондаренко Павел Сергеевич