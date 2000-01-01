(Langeberg) Ida Cornelia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Langeberg) Ida Cornelia

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Место рождения

Standdaarbuiten, North Brabant, Netherlands

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Standdaarbuiten, North Brabant, Netherlands
Бракосочетание
25.08.1916

Муж: Lenson Elias

's-Hertogenbosch, North Brabant, Netherlands
Смерть
Неизвестно
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