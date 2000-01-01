(Langeberg) Ida Cornelia
Место рожденияStanddaarbuiten, North Brabant, Netherlands
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Standdaarbuiten, North Brabant, Netherlands
Бракосочетание
25.08.1916
Муж: Lenson Elias
's-Hertogenbosch, North Brabant, Netherlands
Смерть
Неизвестно