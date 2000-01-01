Кильмиченко Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кильмиченко Анна Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1987

Сын: Борисов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Борисов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
17.09.1987

Дочь: Борисова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Борисов Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Сергей Николаевич

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