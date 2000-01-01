Кильмиченко Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1987
Сын: Борисов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Борисов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
17.09.1987
Дочь: Борисова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Борисов Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно