Реутова Татьяна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ульяна Елисеевна
Отец ребёнка: Реутов Елисей Яковлевич
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Реутов Елисей Яковлевич
Рождение ребёнка
1767
Сын: Реутов Прокофий Елисеевич
Отец ребёнка: Реутов Елисей Яковлевич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Прасковья Елисеевна
Отец ребёнка: Реутов Елисей Яковлевич
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Реутов Елисей Яковлевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Матрена Елисеевна
Отец ребёнка: Реутов Елисей Яковлевич
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Реутов Елисей Яковлевич
Смерть
Неизвестно