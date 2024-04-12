Реутова Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРеутова Татьяна Андреевна

Реутова Татьяна Андреевна

Место рождения

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ульяна Елисеевна

Отец ребёнка: Реутов Елисей Яковлевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Реутов Дмитрий Елисеевич

Отец ребёнка: Реутов Елисей Яковлевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Реутов Прокофий Елисеевич

Отец ребёнка: Реутов Елисей Яковлевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Прасковья Елисеевна

Отец ребёнка: Реутов Елисей Яковлевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Реутов Василий Елисеевич

Отец ребёнка: Реутов Елисей Яковлевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Матрена Елисеевна

Отец ребёнка: Реутов Елисей Яковлевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Реутов Тимофей Елисеевич

Отец ребёнка: Реутов Елисей Яковлевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close