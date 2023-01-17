Пономарева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Пономарев Николай Степанович
Отец ребёнка: Пономарев Степан Емельянович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Василиса Степановна
Отец ребёнка: Пономарев Степан Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно